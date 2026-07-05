حسام حسن يتحدث غدًا عن مواجهة الأرجنتين في مؤتمر صحفي

يعقد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤتمرًا صحفيًا غدًا الاثنين، للحديث عن استعدادات الفراعنة للمواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر في الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مدينة أتلانتا الأمريكية، الموافق العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك قبل يوم واحد من المباراة المنتظرة.

كما يختتم المنتخب الوطني استعداداته للمواجهة بخوض مرانه الأخير غدًا الاثنين في تمام الحادية عشرة صباحًا بتوقيت أتلانتا، السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن البرنامج الفني الذي وضعه الجهاز الفني قبل لقاء الأرجنتين.

وسيسبق الحصة التدريبية ظهور إعلامي لثلاثة من لاعبي المنتخب، هم كريم حافظ، ومصطفى زيكو، ومحمد علاء حارس المرمى، للحديث عن استعدادات الفريق وطموحاته قبل مواجهة بطل العالم.

وشهدت تدريبات المنتخب المصري الأخيرة في مدينة أتلانتا تعديلًا اضطراريًا بسبب سوء الأحوال الجوية، بعدما أجبرت عاصفة رعدية الجهاز الفني على إنهاء المران قبل موعده.

ولم تستمر الحصة التدريبية سوى أقل من ساعة، قبل أن يقرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن نقل بقية البرنامج التدريبي إلى صالة الألعاب الرياضية (الجيم) في مقر إقامة البعثة، حفاظًا على سلامة اللاعبين واستمرار تجهيزهم للمواجهة المقبلة.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة مصر والأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم.

وأسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء إلى الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه، على أن يعاونه مواطناه سيريل موجنييه كمساعد أول، ومهدي رحموني كمساعد ثانٍ.

كما تم تعيين النرويجي إسبن إسكاس حكمًا رابعًا، فيما يتولى إيزاك باشيفكين مهمة الحكم المساعد الاحتياطي.

وتقام المواجهة المرتقبة على ملعب أتلانتا يوم 7 يوليو، حيث يتطلع منتخب مصر إلى مواصلة إنجازه التاريخي بعد بلوغه دور الـ16 لأول مرة في تاريخه، بينما يسعى منتخب الأرجنتين إلى مواصلة مشواره في الدفاع عن لقب كأس العالم.