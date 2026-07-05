كيروش يعلن رحيله عن تدريب منتخب غانا بعد وداع المونديال

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب غانا، رحيله رسميًا عن قيادة "النجوم السوداء"، وذلك عقب خروج الفريق من منافسات كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان منتخب غانا قد ودّع البطولة من دور الـ32، بعد خسارته أمام منتخب كولومبيا بهدف دون رد.

ووجّه كيروش رسالة مطولة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، أكد خلالها أن كرة القدم تحمل دائمًا درسًا واضحًا: إما الفوز أو التعلّم، مشيرًا إلى أنه يغادر التجربة وهو يشعر بالفخر بما تحقق، رغم عدم الوصول إلى الطموحات الكاملة.

وأوضح المدرب البرتغالي أن مستقبل الكرة الغانية لا يرتبط فقط بما يحدث داخل المستطيل الأخضر، بل يبدأ من خارج الملعب، عبر بناء منظومة احترافية قادرة على تطوير المواهب وصقلها بالشكل الأمثل.

كما وجّه كيروش الشكر إلى رئيس الاتحاد الغاني وأعضاء مجلس الإدارة، على الثقة التي منحوها له لقيادة المنتخب، مؤكدًا أن تدريب "النجوم السوداء" كان شرفًا كبيرًا في مسيرته.

وأشاد المدير الفني السابق بلاعبيه والجهاز المعاون، مثمنًا ما قدموه من التزام وجهد طوال الفترة الماضية، مؤكدًا أنهم بذلوا كل ما في وسعهم لتمثيل غانا بأفضل صورة ممكنة.

واختتم كيروش رسالته بالتأكيد على أن المنتخب، رغم عدم تحقيق الهدف المنشود، نجح في استعادة جزء من مكانته واحترامه على الساحة الدولية، موجّهًا رسالة وداع مؤثرة: "شكرًا غانا.. الرحلة مستمرة نحو المستقبل".