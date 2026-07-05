الاتحاد البلجيكي يدرس الخيارات المتاحة بعد قرار فيفا برفع الإيقاف عن مهاجم أمريكا

أعرب الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم عن دهشته من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» باعتبار لاعب منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوجون مؤهلًا للمشاركة في مباراة الولايات المتحدة وبلجيكا، المقررة يوم الاثنين 6 يوليو.

وأوضح البيان أن «فيفا» استند في قراره إلى المادة 27 من لائحة الانضباط، والتي تنص على أن لجنة الانضباط التابعة للفيفا يمكنها تعليق تنفيذ عقوبة انضباطية سبق فرضها.

غير أن الاتحاد البلجيكي أشار إلى أن المادة 66.4 من اللائحة ذاتها تنص بوضوح على أن البطاقة الحمراء (الطرد) تؤدي تلقائيًا إلى الإيقاف في المباراة التالية للفريق، وهو ما تم تطبيقه على جميع حالات الطرد السابقة خلال بطولة كأس العالم الحالية.

وأضاف البيان أن القرار يتعارض أيضًا بشكل مباشر مع لوائح بطولة كأس العالم 2026، وتحديدًا المادة 10.5، والتي تنص على أنه: «إذا تم طرد لاعب أو أحد أفراد الجهاز الفني نتيجة بطاقة حمراء مباشرة أو غير مباشرة (إنذار ثانٍ)، فإنه يتم إيقافه تلقائيًا عن المباراة التالية لفريقه، بالإضافة إلى إمكانية فرض عقوبات إضافية».

كما أكد الاتحاد البلجيكي الطبيعة الإلزامية لهذه العقوبة في التعميم رقم 16 الخاص بكأس العالم 2026، والذي تم توزيعه على جميع الاتحادات المشاركة في 12 مايو 2026.

وأشار الاتحاد إلى أن القاعدة ذاتها يتم التأكيد عليها خلال اجتماعات تنسيق المباريات قبل كل لقاء، فضلًا عن إدراجها ضمن جميع العروض التقديمية الخاصة بورش عمل البطولة.

واختتم الاتحاد البلجيكي بيانه بالتأكيد على أنه، من أجل حماية الحقوق المشروعة لجميع المنتخبات المشاركة وصون المبادئ الأساسية للعب النظيف، سواء في هذه النسخة من كأس العالم أو النسخ المقبلة، فإنه يدرس جميع الخيارات المتاحة