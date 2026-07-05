سنغافورة: وفاة رجل بعد أن ضربته صاعقة برقية في المياه قبالة شاطئ باسير ريس

توفي رجل اليوم الأحد، بعدما ضربته صاعقة برق أثناء تجديفه وقوفا في المياه قبالة شاطئ باسير ريس في سنغافورة.

وقالت الشرطة السنغافورية إن 7 أشخاص آخرين، تتراوح أعمارهم بين 13 عاما و54 عاما، كانوا في وعيهم عندما نقلوا إلى المستشفى.

ونقلت صحيفة "نيوستريتس تايمز" السنغافورية عن الشرطة قولها إنه تم إبلاغها بالحادث في حوالي الساعة 0450 مساء الأحد.

وأوضحت الشرطة أنه "تم نقل رجل (24 عاما) فاقد الوعي إلى المستشفى، حيث توفي بعد ذلك. وبناء على التحقيقات الأولية، لا تشتبه الشرطة في وجود شبهة جنائية. وتحقيقات الشرطة مستمرة."