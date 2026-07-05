تعادل سلبي بين البرازيل والنرويج في شوط أول مثير بثمن نهائي المونديال

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مواجهة البرازيل والنرويج، التي تجمع بينهما مساء الأحد على ملعب "ميتلايف"، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم.

وشهدت بداية اللقاء إثارة مبكرة، بعدما سجل المنتخب النرويجي هدفًا في الدقيقة الرابعة عن طريق باتريك بيرج، قبل أن يتم إلغاؤه بداعي التسلل.

ورد المنتخب البرازيلي سريعًا، بعدما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 14، إلا أن برونو جيمارايش أهدر فرصة التقدم بإضاعتها.

وفي الدقيقة 37، كاد إيرلينج هالاند أن يفتتح التسجيل لصالح النرويج، بعدما ارتقى لعرضية داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية نحو المرمى، لكن الحارس أليسون بيكر كان في الموعد وتصدى لها بثبات.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق، وتحديدًا في الدقيقة 41، هدد فينيسيوس جونيور مرمى النرويج بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، غير أن الحارس أورجان نيلاند تألق وأبعد الكرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.