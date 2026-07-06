أفاد مصدر لوكالة أسوشيتد برس أن البيت الأبيض اتصل برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، لمراجعة البطاقة الحمراء التي تلقاها فولارين بالوجون، لاعب المنتخب الأمريكي.

وأوضح مصدر مطلع على المكالمة، طلب عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله بالتصريح علنًا في هذا الشأن، أن البيت الأبيض اتصل بالفيفا ليطلب من جياني إنفانتينو مراجعة قرار طرد فولارين بالوجون.

ولم يكشف المصدر تفاصيل حول هوية من أجرى الاتصال أو توقيته .

واحتفل الرئيس الأمريكي دونالدو ترامب بإلغاء قرار الطرد فور إعلانه، ونشر على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي: "شكرًا للفيفا على فعل الصواب، وإنصافهم من ظلم فادح!".