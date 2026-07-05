تنظيم الاتصالات: خدمة «اطمن» تهدف لتوفير إنترنت آمن للأطفال مجانا

قال محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز بدأ منذ أول العام الجاري دراسة طرح خدمات خاصة بتوفير إنترنت آمن للأطفال، وذكر أنه سيتم إطلاقها منتصف العام؛ ما تحقق بالفعل مع بدء تشغيل خدمتي "اطمن" و"اطمن على الآخر" مع بداية شهر يوليو الجاري، مضيفًا: "وعدنا فأوفينا".

وأوضح "إبراهيم"، عبر برنامج "الصورة" مع لميس الحديدي على قناة النهار، اليوم الأحد، أن الخدمتين أصبحتا متاحتين لدى جميع شركات المحمول في مصر وعلى تطبيقاتها، ويمكن لأي ولي أمر الاشتراك فيهما بسهولة، بما يضمن توفير بيئة آمنة للأطفال خلال استخدام الإنترنت، وحمايتهم من المحتوى غير المناسب أو الضار.

وأضاف أن الخدمتين تدخلان حاليًا مرحلة تجريبية يتم خلالها تقييم الأداء الفني ومدى إقبال المستخدمين، لافتًا إلى أن الخدمة متاحة مجانًا خلال هذه الفترة، إذ تتحمل الدولة تكلفتها بالكامل، مردفًا بأنهما لقيتا إقبالًا كبيرًا من أولياء الأمور.

يذكر أن خدمتي "اطمن" و"اطمن على الآخر" تهدف إلى توفير تجربة تصفح أكثر أمانًا للأطفال على الهواتف المحمولة، من خلال منع الوصول إلى المحتوى الضار وغير الملائم للفئات العمرية الصغيرة، مع إتاحة الخدمتين بصورة مبسطة لا تتطلب إعدادات مسبقة أو تدخلًا تقنيًا من ولي الأمر.

وتوفر الخدمة الأولى، وهي خدمة "اطمن"، مستوى حماية مناسبًا للأطفال أثناء استخدام الإنترنت من خلال منع الوصول إلى المحتوى الضار وغير الملائم داخل نطاق الخطوط المفعلة عليها الخدمة، كما تتيح تفعيل وضع التصفح الآمن، فضلًا عن تفعيل خاصية البحث الآمن على أهم محركات البحث، الأمر الذي يعزز من مستوى الحماية خلال البحث والتصفح للأطفال.

وتشمل الخدمة الثانية، "اطمن على الآخر"، جميع المزايا المتاحة ضمن خدمة "اطمن"، بالإضافة إلى منع الوصول إلى مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، مما يوفر مستوى أعلى من الحماية للأسر الراغبة في تقييد استخدام الأطفال لهذه التطبيقات.