قال الدكتور أسامة فخري الجندي، رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، إن مسابقة «دولة التلاوة الكبرى» تمثل أضخم مشروع قرآني تلفزيوني يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، على قناة الناس، اليوم الأحد، أن المسابقة تستهدف الحفاظ على ريادة مصر في تلاوة القرآن الكريم، واكتشاف أصحاب الأصوات الحسنة باعتبارهم امتدادًا لمدرسة التلاوة المصرية العريقة.

وأوضح أن المسابقة تأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى إعداد جيل جديد من القراء المتميزين القادرين على تمثيل مصر في المحافل الدولية، لافتًا إلى أن المشروع لا يقتصر على التنافس فقط، بل يمتد إلى بناء منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب القرآنية وصقلها وتطويرها علميًا وأدائيًا.

وأشار إلى أن الموسم الثاني يشهد إقبالًا كبيرًا مقارنة بالموسم الأول، إذ وصل عدد المتقدمين إلى نحو 25 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، مقابل حوالي 14 ألفًا في الموسم السابق؛ ما يعكس حجم الاهتمام الشعبي المتزايد بالقرآن الكريم وتلاوته وإتقان أحكامه.

ونوّه بأن الاختبارات تُجرى عبر 10 محافظات مركزية بدلًا من 7 في الموسم الماضي، بهدف التيسير على المتسابقين وضمان دقة التنظيم، مؤكدًا أن هناك توزيعًا مدروسًا للجان الاختبار بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين.

ولفت إلى أن محافظة الشرقية جاءت في صدارة المحافظات من حيث عدد المتقدمين، ما يعكس انتشار المواهب القرآنية فيها، مع استمرار العمل على تعزيز روح التنافس بين المحافظات المختلفة.

كما استعرض تنوع الفئات العمرية المشاركة، بما في ذلك الأطفال وذوو الهمم، مؤكدًا أن هذا التنوع يعكس نجاح المشروع في الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، وتشجيع الأسر المصرية على الاهتمام بالقرآن الكريم حفظًا وتلاوةً وتدبرًا.

وأشار إلى أن «دولة التلاوة» ليست مجرد مسابقة، بل مشروع وطني ممتد يهدف إلى ترسيخ مكانة مصر العالمية في فن التلاوة، وبناء مدرسة قرآنية متجددة تحمل روح الإتقان والإبداع والاستمرارية.