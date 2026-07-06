العثور على جثة شاب داخل شقته بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية

عُثر على جثة شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، ويعمل عاملًا، داخل غرفته بشقة سكنية في منطقة السفن بالعامرية، غرب محافظة الإسكندرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب داخل مسكنه بدائرة القسم.

وانتقلت قوة من الشرطة، يرافقها فريق من هيئة الإسعاف، إلى موقع البلاغ، حيث تبين من المعاينة والفحص وجود جثة الشاب داخل غرفته، مرتديًا كامل ملابسه.

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب كان يقيم مع جده عقب انفصال والديه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.