شرق الدلتا للنقل والسياحة تربط مدن القناة وسيناء بأسطول حديث وحجز إلكتروني

قالت وزارة النقل إن شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة تواصل تقديم خدمات نقل الركاب بين مختلف محافظات الجمهورية، من خلال شبكة واسعة من الخطوط التي تربط مدن القناة والدلتا وشبه جزيرة سيناء، بما في ذلك شرم الشيخ ودهب والطور، وذلك في إطار خطتها لتوفير خدمات نقل آمنة ومريحة تلبي احتياجات المسافرين.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم، أن الشركة تعتمد على أسطول حديث من الأتوبيسات المكيفة والمجهزة بوسائل الراحة المختلفة، بما يوفر تجربة سفر متميزة، إلى جانب الالتزام بمواعيد التشغيل والوصول، لضمان تقديم خدمة أكثر كفاءة وانتظامًا للركاب.

وأشارت إلى أن الشركة تستعين بسائقين يتمتعون بخبرة وكفاءة عاليتين، مع تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان خلال الرحلات، لتوفير وسيلة نقل موثوقة وآمنة على مختلف الخطوط.

ولفتت إلى أن شبكة خطوط شرق الدلتا تغطي عددًا كبيرًا من المحافظات والمدن الساحلية والسياحية، بما يسهّل حركة التنقل بين الوجهات المختلفة، سواء لأغراض العمل أو الدراسة أو السياحة أو الزيارات العائلية.

كما أعلنت الوزارة توفير عدة وسائل للتواصل والاستفسار والحجز، من بينها الخط الساخن (0222633254)، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على مواعيد الرحلات وحجز التذاكر إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للشركة.