هالاند: تسجيل الأهداف منحة إلهية وتمثيل النرويج شعور عظيم

أعرب إيرلينج هالاند، مهاجم منتخب النرويج، عن سعادته الكبيرة بقيادة منتخب بلاده للفوز على البرازيل والتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، مؤكدًا أن تمثيل النرويج هو أعظم ما حققه في مسيرته.

وقال هالاند: “هكذا تسير الأمور عادةً، إذا سنحت لي فرصة أو اثنتان، غالبًا ما أسجل. لا أعرف كيف يحدث ذلك، لكن الأمر كله يتعلق بالتركيز.”

وأضاف: “أقول لنفسي دائمًا إن الفرصة ستأتي، وإذا لم أسجل أعرف ذلك فورًا. بدأت أدرك الآن أن تسجيل الأهداف بهذه الدقة هبة من الله، عندما ترتطم الكرة بالقائم ثم تدخل المرمى، فهذا أمر لا يُصدق.”

واختتم مهاجم النرويج رسالته قائلًا: “واصلنا الضغط حتى النهاية، وأتمنى أن يرى كل الأطفال الذين يشاهدونني أن تمثيل منتخب النرويج هو أروع شيء يمكن أن يعيشوه في حياتهم. إنه شعور مذهل حقًا.