اشتعل الصراع على لقب هداف كأس العالم 2026 مع الوصول إلى الدور ربع النهائي، بعدما انضم النرويجي إيرلينج هالاند إلى قمة ترتيب الهدافين، عقب تألقه أمام البرازيل وقيادته منتخب بلاده للفوز بنتيجة 2-1.

وسجل هالاند هدفي النرويج في شباك البرازيل، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف، معادلًا الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي في صدارة قائمة هدافي البطولة، لتشتعل المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي.

ويواصل الثلاثي تقديم مستويات هجومية استثنائية منذ انطلاق المونديال، بعدما لعب كل منهم دورًا حاسمًا في قيادة منتخبه إلى الأدوار الإقصائية، ما يجعل المنافسة على لقب الهداف مفتوحة حتى المباراة النهائية.

في المقابل، تراجع البرتغالي كريستيانو رونالدو في سباق الهدافين، بعدما فشل في زيادة رصيده خلال المباريات الأخيرة، ليبتعد عن الثلاثي المتصدر ويصبح مطالبًا باستعادة حسه التهديفي إذا أراد العودة إلى دائرة المنافسة.

ومع دخول البطولة مراحلها الحاسمة، تبدو المنافسة على لقب هداف كأس العالم 2026 مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل استمرار مشوار ميسي ومبابي وهالاند، وترقب الجماهير لمعرفة من سينجح في حسم سباق الحذاء الذهبي.