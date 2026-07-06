وزير الثقافة الأسبق: الأوكتاجون رصيد استراتيجي للأجيال القادمة المسئولة عن إدارة الدولة

أكد الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، أن إنشاء الاوكتاجون في العاصمة الإدارية الجديدة يعكس حرص الدولة المصرية على امتلاك عاصمة حديثة تُدار منها مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الدول تحتاج، مع تطور الزمن وتغير التحديات، إلى تطوير مراكز إدارة شؤونها بما يتناسب مع طبيعة المخاطر والمتغيرات.

وأوضح "النبوي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن فكرة إنشاء مراكز متطورة لإدارة الدولة ترتبط بترسيخ مفهوم "عقل الدولة"، القادر على التعامل مع التحديات المختلفة، مؤكدًا أن ما يتم إنجازه اليوم يمثل رصيدًا استراتيجيًا للأجيال القادمة، التي ستكون مسؤولة عن مواصلة إدارة الدولة ومواجهة المخاطر المستقبلية.

وأضاف أن إدارة الدولة الحديثة لا تعتمد على موقع واحد أو مركز واحد للسيطرة، موضحًا أن منظومات القيادة والإدارة تقوم على مراكز متعددة ومتبادلة تضمن استمرارية العمل في مختلف الظروف، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق ببناء منشأة لحماية أشخاص، وإنما بتطوير بنية مؤسسية متكاملة لإدارة دولة حديثة بكفاءة.

وأشار وزير الثقافة الأسبق، إلى أن الرسائل التي تؤكدها القيادة السياسية تركز على أهمية الحفاظ على الدولة المصرية وهويتها الوطنية، لافتًا إلى أن ما شهدته مصر في 3 يوليو جاء، بحسب وصفه، لحماية هوية الدولة والحفاظ على تماسكها، معتبرًا أن التحدي الأساسي يتمثل في بناء دولة قوية قادرة على صون هويتها ومواجهة أي أفكار أو جماعات تستهدف استقرارها.