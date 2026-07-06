هاشم السيد: طرح بنك القاهرة للتداول خلال الربع الأخير من 2026

توقع الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، طرح بنك القاهرة على شاشات التداول خلال الربع الأخير من 2026.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء اليوم الأحد، إن بنك القاهرة، مملوك لبنك مصر، والبنك المركزي، لافتًا إلى وضعهم خطة بالتعاون مع بنكي الاستثمار المُعينين استعدادًا لطرحه.

ولفت إلى موافقة الوحدة على جميع الأوراق المُقدمة بهذا الملف، وإنهائها لمنهجية دراسة القيمة العادلة، قائلًا: «هيبدأوا هما بقى في الترويج والطرح يكون في الربع الأخير من عام 2026».

وتطرق إلى تجهزيهم لطرح 16 شركة للتداول بالبورصة، موضحًا تسلسل هذه العملية والذي يبدأ بالقيد المؤقت، ودراسة القيمة العادلة للشركات، ثم تسجيلها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، يليها وضع مدير الطرح لخطة الطرح، وأخيرًا القيد النهائي بعد التداول.

وأكمل: «بأكد للناس كلها إن إحنا عندنا القيد المؤقت دا المرحلة الأولى ثم مرحلة تالية بعد كدا بيبقى في دراسة القيمة العادلة للشركات ثم بعد ذلك تسجيل الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا للقانون ثم بعد ذلك بيجي مدير الطرح بيبدأ يحط خطة الطرح ونبدأ نطرحها ثم القيد النهائي بعد التداول».

وذكر عملهم حاليًا بمرحلة دراسة القيمة العادلة لهذه الشركات، موضحًا استعدادهم لطرح 4 شركات منها خلال ديسمبر القادم.

واختتم قائلًا: « في شهر ديسمبر هتلاقي 4 شركات إن شاء الله بإذن الله بيطرحوا وبيقيدوا قيد نهائي ونبدأ في 2027 كل شهر هيبقى فيه على الأقل شركة هتلاقيها على شاشة التداول»، مضيفًا: «دي خطوات محل إشادة داخليًا وخارجيًا».