إنجلترا تتقدم على المكسيك في الشوط الأول من مباراة ثمن نهائي المونديال

تقدم منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1 على حساب نظيره منتخب المكسيك، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع المنتخبين فجر اليوم، الإثنين، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك، خلال الفترة الحالية وحتى 19 يوليو الجاري.

ويلتقي المنتخب المكسيكي مع نظيره منتخب إنجلترا، فجر اليوم، الإثنين، على ملعب أزتيكا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

تقدم المنتخب الإنجليزي عن طريق رأسية من جود بيلينجهام في الدقيقة 36 من عمر المباراة، وبعد دقيقتين فقط، عاد اللاعب ذاته وسجل الهدف الثاني بعد عرضية أرضية من هاري كين.

وقلص منتخب المكسيك النتيجة في الدقيقة 42 من عمر المباراة، بتصويبة خوليان كينيونيس من داخل منطقة الجزاء، مسجلًا هدفه الرابع في النسخة الحالية من البطولة.

وبدأت المباراة سريعة وقوية من المنتخبين مع أفضلية هجومية لصالح منتخب المكسيك، ولكنه اصطدم بتألق كبير من جوردان بيكفورد، حارس مرمى إنجلترا، والذي منع هدفًا مؤكدًا في الدقيقة 15 بالتصدي لرأسية قوية ومتقنة من راؤول خيمينيز، مهاجم المكسيك.

واستغل المنتخب الإنجليزي الاندفاع الهجومي لمنتخب المكسيك واستغل المساحات بهجمتين سريعتين سجل من خلالهما جود بيلينجهام هدفين في غضون دقيقتين فقط.

وانتفضت المكسيك بعد صدمة الهدفين بحثًا عن العودة السريعة في المباراة، وكان لها ذلك بهدف عن طريق خوليان كينيونيس.

فيما تواصل تألق جوردان بيكفورد وأبعد كرة هدف محقق برأسية جديدة من راؤول خيمينيز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، ثم تألق بيلينجهام في الدور الدفاعي وأبعد فرصة هدف محقق في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة، في الدور ربع النهائي، مع منتخب النرويج الذي أطاح بنظيره البرازيلي في وقت سابق مساء الأحد، بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1.