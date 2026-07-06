مي عبد الحميد: طرح وحدات إيجار مدعوم لحديثي الزواج خلال شهر ونصف

قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق يستهدف تلبية طلبات الفئات المختلفة، موضحة أن هناك مواطنين لا تسمح إمكانياتهم بالتمليك، أو ينتقلون إلى مكان جديد دون ضمان الاستقرار فيه لفترة طويلة.

وأضاف خلال اتصال هاتفي بفضائية إكسترا نيوز ، مساء الأحد، أن برنامج الإسكان الاجتماعي في محور التمليك، الذي يعمل منذ 14 عاما، يمنح الأولوية للمتزوج ويعول، مشيرة إلى أن حديثي الزواج وغير المتزوجين قد لا يحصلون على فرصة في هذا المحور.

وأوضحت عبد الحميد أن الصندوق يطرح برنامج إيجار بشكل تجريبي في البداية، بعدد يتراوح بين 10 و15 ألف وحدة سكنية، مؤكدة أن الطرح سيكون قريبا خلال شهر أو شهر ونصف على الأكثر.

وأشارت إلى أن الوحدات المطروحة ستكون متنوعة بين 75 مترا و90 مترا، مع غلبة الوحدات كاملة التشطيب بمساحة 90 مترا، موضحة أن الطرح يشمل وحدات في المدن الجديدة والمحافظات.

وكشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الغالبية العظمى من الوحدات ستكون في المحافظات، بنحو 8 آلاف وحدة، إلى جانب نحو 3500 وحدة في المدن الجديدة.

وأكدت أن شروط التقديم تتضمن أن يكون المتقدم من حديثي الزواج، وألا يتجاوز عمره 35 عاما، موضحة أن المتقدم سيحصل على إيجار مدعوم باعتباره من الفئات الموجودة في مقتبل حياتها.

وذكرت أن المستفيد سيدفع 25% من دخله، أو 25% من دخل الأسرة إذا كان الزوج والزوجة يعملان، مع وجود سقف دخل للتقديم أقل من السقف الخاص بالتمليك.

وأشارت إلى أن المتقدم يجب أن يكون من المقيمين أو العاملين في المحافظة التي يطلب وحدة بها، حتى يحصل على الوحدة ضمن البرنامج.

- نظام الإيجار والتحويل إلى تمليك

وأوضحت مي عبد الحميد أن الإيجار سيكون لمدة 3 سنوات، ثم يجدد الصندوق المدة 3 سنوات أخرى، مشيرة إلى أن قيمة الإيجار ستختلف من مكان لآخر حسب القيمة السوقية للإيجار في كل منطقة، مع تقديم دعم للمستفيد.

وذكرت مثالا بوحدة في 6 أكتوبر تبلغ قيمتها الإيجارية 4000 أو 4500 جنيه، بينما دخل المستفيد 8000 جنيه، موضحة أن المستفيد سيدفع 2000 جنيه فقط، باعتبارها ربع دخله، بينما يتحمل البرنامج 2000 جنيه أخرى كدعم للإيجار.

وأكدت أن الصندوق سيحسب قيمة الدعم التي يحصل عليها المستفيد خلال السنوات الثلاث، بحيث إذا تحول إلى التمليك في أي مرحلة، يمكن منحه دعما آخر لاستكمال الدعم المستحق له، إذا لم يكن قد استهلك قيمة الدعم المناسبة لدخله.

وأوضحت أن سعر الوحدة سيحدد من البداية داخل التعاقد، مع إتاحة التحويل إلى التمليك في أي مرحلة للمستفيد المنتظم في سداد الإيجار، مشيرة إلى أن ما دفعه من إيجار سيحسب كجزء من المقدم.

وشددت على أن الانتظام في سداد الإيجار شرط أساسي للتحويل إلى التمليك، قائلة: «يعني اللي مش هينتظم، مش هنحول له».

السكن البديل للإيجار القديم

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إن التقديم على منصة السكن البديل يتم من خلال منصة مصر الرقمية، موضحة أن التسجيل مفتوح حاليا للمرة الثالثة، ومن المقرر أن تنتهي هذه المدة في 12 يوليو المقبل.

وأشارت إلى أن أعداد المسجلين تتزايد مع الاقتراب من نهاية فترة التسجيل، موضحة أن عدد المسجلين تخطى 96 أو 97 ألفا حتى الآن.

وذكرت أن الفئات العمرية للمتقدمين مختلفة، كما تختلف العلاقة الإيجارية بين مستأجر أصلي ومستأجر ممتد، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تشهد حصر استمارات المتقدمين، وأماكن إقامتهم، ومساحات وحداتهم الحالية، حتى يتم توفير البديل المناسب لهم.

وأوضحت أن مرحلة الفرز ستبدأ بعد غلق باب تلقي الاستمارات، مشيرة إلى أن الصندوق يتأكد مبدئيا من وجود عدادات كهرباء قديمة باسم المتقدمين، وما إذا كانت الوحدات بنظام الإيجار القديم بالفعل.

وأكدت أن المتقدمين لم يرفعوا مستندات حتى الآن، موضحة أنهم يملأون الاستمارة فقط ويضعون بيانات العدادات الخاصة بهم، حتى يتم التحقق من وجود عداد باسمهم في هذا المكان أو باسم الوالد في حالة الامتداد.

وأشارت إلى أن الدولة ستوفر سكنا بديلا لمن يسكن فعليا في وحدة إيجار قديم، موضحة أن من أغلق الشقة ولا يسكن بها ولا توجد لديه أي مؤشرات استهلاك سيتم استبعاده.

وكشفت أنه بعد غلق مرحلة تلقي الاستمارات وبدء الفرز، سيطلب الصندوق من المستحقين بشكل مبدئي تقديم مستندات مكملة ورفع رغباتهم، سواء بالحصول على الوحدة بنظام التمليك أو الإيجار الممتد.

وأوضحت أن نوعية الوحدات التي سيتم طرحها ستكون مرتبطة بشكل كبير بطبيعة المتقدمين وظروفهم المعيشية والمادية، مشيرة إلى أن بعض المواطنين قد يفضلون الإيجار مدى الحياة بدلا من التمليك، وفقا للعمر والقدرة على توفير مقدم.