إنجلترا تفوز على المكسيك في مباراة ماراثونية وتتأهل لربع نهائي كأس العالم

تأهل منتخب إنجلترا للدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم بعد الفوز على حساب نظيره منتخب المكسيك بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين فجر اليوم، الإثنين، على ملعب أزتيكا التاريخي في المكسيك، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك، خلال الفترة الحالية وحتى 19 يوليو الجاري.

تقدم المنتخب الإنجليزي عن طريق رأسية من جود بيلينجهام في الدقيقة 36 من عمر المباراة، وبعد دقيقتين فقط، عاد اللاعب ذاته وسجل الهدف الثاني بعد عرضية أرضية من هاري كين.

وقلص منتخب المكسيك النتيجة في الدقيقة 42 من عمر المباراة، بتصويبة خوليان كينيونيس من داخل منطقة الجزاء، مسجلًا هدفه الرابع في النسخة الحالية من البطولة.

وفي الشوط الثاني سجل هاري كين ثالث أهداف الإنجليزي من ركلة جزاء في الدقيقة 60، فيما قلص راؤول خيمينيز النتيجة للمنتخب المكسيكي مرة أخرى، من ركلة جزاء كذلك في الدقيقة 69.

وبدأت المباراة سريعة وقوية من المنتخبين مع أفضلية هجومية لصالح منتخب المكسيك، ولكنه اصطدم بتألق كبير من جوردان بيكفورد، حارس مرمى إنجلترا، والذي منع هدفًا مؤكدًا في الدقيقة 15 بالتصدي لرأسية قوية ومتقنة من راؤول خيمينيز، مهاجم المكسيك.

واستغل المنتخب الإنجليزي الاندفاع الهجومي لمنتخب المكسيك واستغل المساحات بهجمتين سريعتين سجل من خلالهما جود بيلينجهام هدفين في غضون دقيقتين فقط.

وانتفضت المكسيك بعد صدمة الهدفين بحثًا عن العودة السريعة في المباراة، وكان لها ذلك بهدف عن طريق خوليان كينيونيس.

فيما تواصل تألق جوردان بيكفورد وأبعد كرة هدف محقق برأسية جديدة من راؤول خيمينيز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، ثم تألق بيلينجهام في الدور الدفاعي وأبعد فرصة هدف محقق في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وبدأ الشوط الثاني على ما انتهى عليه الشوط الأول من إثارة كبيرة، وكاد منتخب إنجلترا أن يعزز النتيجة عبر تسديدة نيكو أوريلي التي ارتطمت بأقدام جود بيلينجهام وردها القائم الأيسر لحارس مرمى المكسيك في الدقيقة 49 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 54 من عمر المباراة تلقى جاريل كوانساه، مدافع إنجلترا بطاقة حمراء مباشرة نتيجة تدخل قوي على مهاجم المكسيك، بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وبعد دقائق قليلة تحصل المنتخب الإنجليزي على ركلة جزاء بعد تدخل من حارس المرمى ضد أنطوني جوردون، سجلها هاري كين بقوة ونجاح في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

وضغط المنتخب المكسيكي بقوة لاستغلال النقص العددي في العودة للمباراة، وتحصل على ركلة جزاء بعد خطأ ضد هاري كين، نفذها راؤول خيمينيز بنجاح في الدقيقة 69.

وفي الوقت المتبقي من المباراة حاول منتخب المكسيك، الذي يخوض المباراة على ملعبه، استغلال ضغط جماهيره والمحاولات الهجومية للعودة في النتيجة، ولكنه اصطدم بتألق الحارس جوردان بيكفورد.

واحتسب حكم المباراة 11 دقيقة كوقت محتسب بدلًا من الضائع في الشوط الثاني من المباراة، لعبت كلها في الثلث الأخير لمنتخب إنجلترا وسط هجوم متواصل من المكسيك وبسالة دفاعية من منتخب الأسود الثلاثة.

ويلتقي منتخب إنجلترا في الدور ربع النهائي، يوم الأحد المقبل، مع منتخب النرويج الذي أطاح بنظيره البرازيلي في وقت سابق مساء أمس الأحد، بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1.