وكيل صحة النواب يدعو لتدريب طلاب الطب والتمريض بالمستشفيات الحكومية

قال الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك صورة ذهنية سلبية عن التمريض المصري، معتبرًا أن مصر مقبلة على أزمة حقيقية إذا استمر نقص أعداد أطقم التمريض.

وأبدى "مرشد" عبر برنامج "من ماسبيرو" على القناة الأولى، أمس الأحد، اعتراضه على أي اتجاه لتقليل أعداد المقبولين بكليات الطب أو التمريض، مؤكدًا على أن المنظومة الصحية تحتاج إلى زيادة أعداد الكوادر.

وأضاف أن مصر تحتاج إلى ما لا يقل عن 450 ألف ممرض لخدمة نحو 120 مليون مواطن، معتبرًا أن الإمكانيات التي تسمح بزيادة الأعداد موجودة.

وتابع أن الطبيب والتمريض المصريين، رغم ما يثار عن عدم كفاية جودة التعليم فيهما، ما زالا يتمتعان بكفاءة إلى حد كبير، مؤكدًا على أن الحكم لا ينبغي أن يكون دون النزول إلى أرض الواقع، فهناك نماذج جيدة وأخرى لا وهذا منذ زمن.

ودعا إلى الاستفادة من حالة التفاهم بين الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال إبرام تعاون سريع بين الجانبين لاستغلال المستشفيات الحكومية في تدريب طلاب كليات الطب والتمريض، وتكون تحت إشراف الجامعات، مؤكدًا أن التدريب لا يجب أن يقتصر على المستشفيات الجامعية، خاصة أن وزارة الصحة تمتلك نحو 600 مستشفى يمكن الاستفادة منها في التدريب العملي.

وأشار إلى أن هذا النموذج مطبق في العديد من الدول المتقدمة، مثل: إسبانيا وإنجلترا والهند والمملكة العربية السعودية، حيث يتلقى الطلاب تدريبهم داخل المستشفيات الحكومية، وهو ما يسهم في إعداد كوادر طبية أكثر كفاءة وتأهيلًا لسوق العمل.