أرقام نيمار مع منتخب البرازيل بعد إعلان اعتزاله الدولي

أسدل النجم البرازيلي نيمار الستار على مسيرته الدولية مع منتخب البرازيل، بعدما أعلن اعتزاله اللعب بقميص “السيليساو” عقب الخروج من دور الـ16 لكأس العالم 2026 بالخسارة أمام النرويج بنتيجة 2-1.

واختتم نيمار مشوارًا امتد لأكثر من 16 عامًا مع المنتخب البرازيلي، خاض خلاله 130 مباراة دولية، سجل 80 هدفًا، وقدم 58 تمريرة حاسمة، ليبقى أحد أبرز نجوم تاريخ البرازيل.

وشارك قائد البرازيل السابق في أربع نسخ من كأس العالم، بداية من مونديال 2014، مرورًا بنسختي 2018 و2022، وصولًا إلى مونديال 2026، الذي شهد نهاية مسيرته الدولية.

وخلال مشاركاته في كأس العالم، لعب نيمار 15 مباراة، أحرز خلالها 9 أهداف، وصنع 4 أهداف.

وعلى مستوى البطولات، تُوج نيمار بلقب كأس القارات 2013 مع المنتخب الأول، كما قاد البرازيل للفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016، لكنه أنهى مسيرته الدولية دون تحقيق حلم التتويج بكأس العالم.

وأعلن نيمار اعتزاله اللعب الدولي عقب نهاية مباراة النرويج، وقال: “لقد حاولت، حاولت، والآن انتهى الأمر. بدأت هنا، وسأنهي مسيرتي هنا”، لينهي واحدة من أبرز المسيرات في تاريخ منتخب البرازيل.