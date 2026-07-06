حسمت أربعة منتخبات تأهلها إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، عقب انتهاء أول أربع مباريات من منافسات دور الـ16، بينما لا تزال أربعة مقاعد أخرى في انتظار الحسم خلال المواجهات المقبلة.

وكان منتخب المغرب أول المتأهلين إلى دور الثمانية بعد فوزه الكبير على كندا بثلاثية نظيفة، قبل أن يلحق به منتخب فرنسا عقب انتصاره الصعب على باراجواي بهدف دون رد.

كما واصل منتخب النرويج كتابة التاريخ بإقصاء البرازيل والفوز بنتيجة 2-1، فيما حجز منتخب إنجلترا مقعده في ربع النهائي بعد التغلب على المكسيك بنتيجة 3-2.

المنتخبات المتأهلة إلى ربع النهائي

* المغرب

* فرنسا

* النرويج

* إنجلترا

وتتبقى أربعة مقاعد سيتم حسمها خلال الساعات المقبلة، عبر مواجهات:

* إسبانيا × البرتغال

* الولايات المتحدة × بلجيكا

* مصر × الأرجنتين

* سويسرا × كولومبيا

وتتواصل منافسات كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حتى المباراة النهائية المقررة يوم 19 يوليو.