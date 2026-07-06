إجلاء الآلاف في جنوب فرنسا جراء حرائق غابات التي أججتها موجة حر جديدة

قالت السلطات الفرنسية إنه تم إجلاء نحو 5 آلاف شخص من قرى في جنوب فرنسا اليوم الأحد في الوقت الذي يكافح فيه رجال الإطفاء حريق غابات سريع الانتشار وسط موجة حارة جديدة.

وقال إقليم البرانس الشرقية إن عمليات الإجلاء تمت في سلسلة جبلية غرب مدينة بربينيان.

وقالت قناة "بي اف ام تي في" المحلية إن النيران أتت على 1650 هكتارا. وذكرت أن أحد السكان ورجل إطفاء أصيبا بجروح خطيرة.

وأدى الحريق بالفعل إلى إدخال تغييرات على المرحلة الثالثة من سباق فرنسا للدراجات، والتي كان من المقرر أن تمر عبر المنطقة المتضررة غدا الاثنين وستقام الآن بدون متفرجين أو قافلة إعلانية.

وقال حاكم الإقليم بيير رينو دي لا موث "إن حرائق الغابات ذات الأبعاد الاستثنائية المشتعلة حاليا في جبال البرانس الشرقية تتطلب نشرا مكثفا لموارد مكافحة حرائق الغابات التابعة لخدمة الإطفاء لدينا، بالإضافة إلى موارد قوات الأمن الداخلي وجميع الوكالات الحكومية".

وأضاف أن "الأولوية المطلقة والواضحة تماما هي بالطبع حماية السكان والممتلكات والمناطق الطبيعية وكذلك احتواء الحريق".

وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية من ارتفاع خطر حرائق الغابات غد الاثنين، وأصدرت أعلى مستوى من الإنذار وهو باللون الأحمر في سبع مناطق في جنوب شرق البلاد. وتواجه 41 منطقة أخرى خطرا متزايدا من حرائق الغابات، وفقا لهيئة الأرصاد.