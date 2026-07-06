إندونيسيا: حاكم إقليم بابوا يؤكد العمل على منظومة نقل بحري متكاملة لإنعاش الاقتصاد

قال حاكم إقليم بابوا، ماتيوس فاخيري اليوم الأحد إن الإقليم يعكف على إعداد منظومة نقل بحري متكاملة بهدف تعزيز الربط الإقليمي وخفض التكاليف اللوجستية ودعم النمو الاقتصادي في المجتمعات الساحلية.

وأوضح فاخيري أن مسؤولي الإقليم يجرون حاليا زيارة إلى مدينة باتام في جزر رياو، لدراسة سبل تطوير أسطول النقل البحري، وذلك تمهيدا لتطبيق نظام مماثل في بابوا، حسبما أوردت وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية.

وقبل زيارة باتام، قام الوفد بتفصيل عمليات الموانئ في بادانج بسومطرة الغربية، للاستعانة بها كمرجع لتطوير ميناء صيد متكامل في "ميناء ديبابري" في جايابورا.

وقال الحاكم "نحن ممتنون لأن بابوا تمتلك ميناء ديبابري. ونريد تطويره ليصبح مركزا متكاملا للصيد تدعمه الصناعات التحويلية، وذلك لزيادة قيمة المنتجات المحلية".

وأشار فاخيري إلى أنه لا ينبغي للميناء أن يقتصر على كونة مجرد مرفق لرسو السفن، بل يجب أن يتحول إلى مركز اقتصادي يربط بين قطاعات الصيد، والصناعات التحويلية، وشبكات التوزيع، والصادرات.

وأضاف: "نريد تعزيز الربط البحري الذي يربط بين جايابورا وجزر يابين، وبياك والمناطق الساحلية الأخرى، بما في ذلك المناطق المتصلة بنهر مامبيرامو".

وذكر أن شبكة النقل ستعتمد على السفن الكبيرة والقوارب السريعة معا، مما يسهم في تقليص أوقات السفر بين المناطق بشكل كبير.