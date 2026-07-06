قررت نيابة مركز دشنا بمحافظة قنا، اليوم الاثنين، حبس متهمتين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة المشاجرة المسلحة التي شهدتها قرية نجع عزوز أمس، وأسفرت عن مقتل سيدتين، مع انتداب مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للجثمانين، وبيان سبب الوفاة.

وتواصل جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال المتهمتين وشهود العيان، في إطار استكمال التحقيقات، وكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية أن الاشتباكات جاءت على خلفية خلافات قديمة بين أسرتين، تجددت إثر مشادة بسبب لعب الأطفال، قبل أن تتطور سريعًا إلى تبادل لإطلاق الأعيرة النارية.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمة الأولى، وتدعى "شريهان"، أطلقت النار من بندقية آلية كانت بحوزتها على المجني عليها، وتدعى "مديحة"، ما أسفر عن إصابتها إصابة أودت بحياتها في الحال. وفي المقابل، سارعت والدة المجني عليها إلى إحضار سلاح ناري، وأطلقت أعيرة نارية تجاه والدة المتهمة، التي لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها، وذلك عقب فرار المتهمة الأولى من مكان الواقعة.

وعقب الحادث، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها، وتمكنت من ضبط المتهمة الأولى أثناء اختبائها داخل منزل مهجور، وبحوزتها السلاح المستخدم في الواقعة، كما ألقت القبض على المتهمة الثانية بمحيط مكان المشاجرة، وضبطت بحوزتهما بندقيتين آليتين.

وفرضت قوات الشرطة طوقًا أمنيًا على مداخل ومخارج قرية نجع عزوز، وعززت وجودها داخل القرية، تحسبًا لتجدد الاشتباكات بين أفراد الأسرتين، مع استمرار انتشار القوات لحين استقرار الأوضاع.

وكانت قرية نجع عزوز التابعة لمركز دشنا قد شهدت، أمس، مشاجرة بالأسلحة النارية بين أفراد الأسرتين، إثر تجدد خلافات سابقة، ما أسفر عن مقتل سيدتين، قبل أن تتدخل قوات الأمن للسيطرة على الموقف، وضبط المتهمتين، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.