أسعار النفط تتراجع مع زيادة إنتاج «أوبك+» واستئناف صادرات الخام عبر مضيق هرمز

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعدما اتفقت "منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها"، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، على زيادة مستهدفات الإنتاج اعتبارًا من أغسطس المقبل، بالتزامن مع تعافي صادرات النفط من كبار المنتجين عبر مضيق هرمز، وهو ما قد يعزز الإمدادات العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 34 سنتًا، أو ما يعادل 0.47%، إلى 71.78 دولارًا للبرميل، بعدما أنهت تعاملات الجمعة على ارتفاع بنسبة 0.45%.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 20 سنتًا، أو 0.29%، إلى 68.49 دولارًا للبرميل، ولم تُسجل تسوية للعقود يوم الجمعة، بسبب إغلاق الأسواق الأمريكية قبل عطلة عيد الاستقلال.

وظلت أسعار الخام مستقرة نسبيًا خلال الأسبوع الماضي، بعد سلسلة من التراجعات في الأسابيع السابقة، مع استمرار المستثمرين في متابعة تطورات العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، ومستقبل الملاحة عبر مضيق هرمز، إلى جانب وتيرة تعافي صادرات النفط الخليجية.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في شركة "كيه سي إم تريد"، إن المتعاملين يلتزمون الحذر بعد عطلة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة، في انتظار ما إذا كانت العلاقات الأمريكية الإيرانية ستتجه نحو التهدئة أم التصعيد خلال الأيام المقبلة.

واتفقت "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها بقيادة روسيا، يوم الأحد، على رفع مستهدفات الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أغسطس، وذلك بعد زيادات مماثلة خلال شهري يونيو ويوليو.

ورغم ذلك، بقيت هذه الزيادات إلى حد كبير على الورق، بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط التابعة لعدد من كبار منتجي «أوبك»، من بينهم السعودية والكويت والعراق، وهو ما حدّ من قدرتهم على زيادة الإنتاج.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى شركة "آي جي"، إن قرار الزيادة جاء متوافقًا مع توقعات السوق، مضيفًا أن تأثيره الفعلي لا يزال محدودًا في ظل استمرار تعافي الإنتاج تدريجيًا بعد انتهاء الصراع.

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد انسحبت من منظمة "أوبك" اعتبارًا من الأول من مايو.

وبدأت الدول الخليجية الأعضاء في استعادة الإمدادات التي توقفت خلال الحرب مع إيران، مع زيادة صادراتها تدريجيًا.

وأظهر استطلاع أن إنتاج دول "أوبك" ارتفع في يونيو بمقدار 3.3 ملايين برميل يوميًا مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 19.43 مليون برميل يوميًا، متعافيًا من أدنى مستوى له منذ أكثر من عقدين.

كما قفزت صادرات النفط الخليجية خلال يونيو بأكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميًا مقارنة بمايو، لتتجاوز 10 ملايين برميل يوميًا، لكنها ظلت أقل بنحو 40% من مستوياتها المسجلة قبل اندلاع الحرب.

وفي الوقت نفسه، سجلت شحنات النفط من الموانئ الغربية الروسية مستوىً قياسيًا خلال يونيو، ومن المتوقع أن تحافظ على هذا المستوى خلال يوليو، بعدما تعرضت مصافي التكرير الروسية لأضرار جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية، ما دفع موسكو إلى زيادة صادراتها من النفط الخام.