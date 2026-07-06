الجيش الصيني يجري اختبارا لصاروخ استراتيجي في المحيط الهادئ

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ، اليوم الاثنين، أن ‌الجيش ​الصيني أجرى ‌تجربة ⁠لإطلاق ​صاروخ استراتيجي من ⁠غواصة، وسقط الصاروخ التجريبي ⁠المزود ‌برأس حربي ‌وهمي في ​المنطقة المحددة بالمحيط ‌الهادئ.

وأوضحت الوكالة الرسمية أن ‌هذه التجربة ترتيب روتيني في إطار التدريبات ⁠العسكرية ⁠السنوية للصين، وأنه جرى إخطار الدول ذات الصلة بها ​مسبقاً.

من جهتها، أعلنت اليابان أنها حضت الصين بقوة على التراجع عن تجربتها الصاروخية في المحيط الهادئ.

وكانت وسائل إعلام أسترالية قد أفادت في وقت سابق اليوم أن الصين تستعد لإجراء تجربة إطلاق صاروخ باليستي بقدرات نووية مزود برأس حربي وهمي في جنوب المحيط الهادي خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، مضيفة أن دبلوماسيين في المنطقة أبلغوا بهذا الإطلاق.

وتأتي هذه التجربة بعد أن أبرمت أستراليا وفيجي اتفاقية تحالف دفاعي كبير في وقت سابق من اليوم، تلتزم بموجبه كل دولة بمساعدة الأخرى في حال تعرض أي منهما لهجوم، بحسب وكالة رويترز للأنباء.