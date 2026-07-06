شهيد و15 مصابا في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في خان يونس جنوب غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، ارتكاب خروقات واسعة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف استهدف مناطق متفرقة من مدينة غزة ووسط القطاع وجنوبه، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، بالتزامن مع استهداف الأحياء السكنية واستمرار الاعتداءات العسكرية في مختلف مناطق القطاع.

وأفاد مراسل وكالة «شهاب» باستشهاد مواطن وإصابة 15 آخرون، صباح اليوم الاثنين، جراء قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة مدنية قرب مفترق الإسطبل على شارع الرشيد في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وفي سياق التصعيد المتواصل، وسعت قوات الاحتلال عملياتها العسكرية إلى وسط قطاع غزة، حيث نفذت عمليات نسف جنوب شرقي مدينة دير البلح، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة.

وفى موقع آخر، استهدفت طائرة استطلاع محيط سيارة بصاروخ قرب منطقة المطاحن جنوب دير البلح، في محاولة استهداف ثانية بالمنطقة، إلا أن مصادر ميدانية أكدت نجاة من كانوا على متن المركبة، دون تسجيل بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلية شنت غارة استهدفت شقة سكنية تقع في محيط المستشفى الأردني بحي تل الهوى، جنوب غربي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة عدد آخر من المواطنين.

وأضاف مراسل «شهاب» أن القصف تسبب في اندلاع حريق داخل الشقة المستهدفة، الأمر الذي استدعى تدخل طواقم الإنقاذ والإطفاء، فيما تبين لاحقًا أن الشهيدين هما محمد فلاح دغمش وزوجته.

وفي خرق جديد بوسط قطاع غزة، استشهد المواطن ناصر العواودة متأثرًا بجراحه التي أصيب بها سابقًا، إثر إصابته بشظية قذيفة مدفعية أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلية باتجاه المنطقة الشرقية لقرية المصدر، ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا نتيجة خروقات اليوم إلى ثلاثة.

وامتدت الاعتداءات إلى جنوب قطاع غزة، حيث واصلت مدفعية الاحتلال استهداف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس بقذائفها، في وقت أطلقت فيه الآليات العسكرية نيرانًا كثيفة باتجاه المناطق الجنوبية والشرقية للمدينة، وسط حالة من التوتر والخوف في صفوف السكان.

كما فتحت زوارق الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه بحر مدينة خانيونس، في استمرار لاستهداف المناطق الساحلية، ضمن سلسلة الخروقات التي تشهدها مختلف أنحاء القطاع.

وفي مدينة غزة، سجلت حادثة أخرى تزامنت مع التصعيد، إذ أعلن الدفاع المدني أن طواقمه تمكنت من إنقاذ أربعة مواطنين من عائلة عابد من داخل برج النيل، بعد تعرضه لانهيار جزئي.

وأوضح الدفاع المدني أن المواطنين الأربعة جرى إخراجهم من داخل البرج وهم بصحة جيدة، فيما حذر السكان من العودة إلى المبنى، وأنذرهم بضرورة إخلائه بشكل فوري، مؤكدًا أن الانهيار الجزئي الذي تعرض له البرج يجعله يشكل خطرًا على حياة قاطنيه.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار جيش الاحتلال في خرق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في قطاع غزة، حيث لم تتوقف العمليات العسكرية والاستهدافات المباشرة في مختلف مناطق القطاع، سواء عبر الغارات الجوية أو القصف المدفعي أو إطلاق النار من الآليات العسكرية والزوارق الحربية.

ووفق المعطيات الواردة، فقد بلغ عدد خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار منذ العاشر من أكتوبر من العام الماضي أكثر من 3470 خرقًا، في وقت تتواصل فيه الاعتداءات التي تحصد أرواح الفلسطينيين وتوقع المزيد من الجرحى، وتلحق أضرارًا بالمنازل والممتلكات والبنية التحتية في مختلف أنحاء قطاع غزة.