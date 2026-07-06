وزيرة الثقافة تبحث مع مديرة متحف بوشكين إقامة معارض للفن التشكيلي بين مصر وروسيا

التقت الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، إيكاترينا برونيتشيفا مديرة متحف بوشكين للفنون الجميلة بموسكو، بمشاركة القائم بأعمال السفير الروسي بالقاهرة يوري ماتفييف؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي والفني، وتفعيل الأفكار والرؤى التي جرى التباحث بشأنها سابقا مع أولغا ليوبيموفا وزيرة الثقافة الروسية، على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة كازان.

وجاء اللقاء، بحضور عمرو البسيوني الوكيل الدائم للوزارة، والسفير عمر سليم مستشار وزير الثقافة للشئون الخارجية، والدكتور محمود حامد رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وإيمان نبيل، مديرة متحف الفن الحديث، بمقر الوزارة بالزمالك، .

وتناول اللقاء، آليات التنسيق المشترك لفتح آفاق التعاون والتبادل الإبداعي مع متاحف الفن المصري الحديث والفن التشكيلي العريقة في مصر، وفي مقدمتها متحف محمد محمود خليل وحرمه، لما يمتلكه من قيمة فنية عالمية.

وشهدت المباحثات، التأكيد على أهمية الاستفادة من القدرات الروسية المتميزة والخبرات التاريخية التي يمتلكها متحف بوشكين في مجالات ترميم الأعمال الفنية بمختلف أنواعها، فضلا عن تنظيم المعارض التبادلية بين الجانبين، لكون متحف بوشكين الذي يمتد تاريخه لأكثر من مائة عام يعد أحد أكبر قلاع الفن العالمي، بما يضمه من ثروة فنية هائلة تشتمل على روائع الفن الأوروبي الحديث لرسامين عالميين أمثال دافنشي، وفان جوخ، وبيكاسو، ومونيه.

ورحبت وزيرة الثقافة، بهذه الخطوات العملية المشتركة، مؤكدة حرص الوزارة على تعميق التواصل الحضاري بين الشعبين الصديقين، واستثمار الفعاليات الثقافية والفنية كبوصلة لترسيخ العلاقات بين البلدين.

ومن جانبها، أعربت إيكاترينا برونيتشيفا، عن تطلع متحف بوشكين لبدء الخطوات التنفيذية لهذه الشراكة الاستراتيجية مع مصر، باعتبارها منارة للثقافة والفنون في المنطقة، وتملك إرثا حضاريا ملهما لجميع فناني العالم.