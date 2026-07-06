سموتريتش: بدأنا ثورة الاستيطان وسنصل إلى النقب والجليل

قال وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إن «إسرائيل» بدأت ما وصفه بـ«ثورة الاستيطان»، مؤكدا أن هذه الخطوة لن تقتصر على الضفة الغربية، بل ستمتد إلى النقب والجليل.

وتأتي تصريحات سموتريتش، في وقت يتسارع فيه التوسع الاستيطاني في ظل حكومة بنيامين نتنياهو، التي تستند في بقائها إلى دعم أحزاب اليمين المتطرف المؤيدة للاستيطان، بما يضمن استمرار أغلبيتها البرلمانية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «وطن» الفلسطينية.

وصادق الكابينت الإسرائيلي الخميس الماضي، على خطة لإقامة 13 مستوطنة جديدة في منطقة «بنيامين» وسط الضفة الغربية المحتلة، تمهيدا لبدء تنفيذ المرحلة الأولى منها خلال الأشهر المقبلة.

وتتواصل اعتداءات المستوطنين وعمليات التجريف ومصادرة الأراضي في مناطق عدة بالضفة، وسط تصاعد في وتيرة الهجمات.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، سُجل أكثر من 3400 اعتداء منذ بداية العام، فيما تُقدر حركة «السلام الآن» عدد المستوطنين بنحو 500 ألف في الضفة الغربية، إضافة إلى نحو 250 ألفاً في مستوطنات القدس الشرقية المحتلة.