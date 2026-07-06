بلجيكا تتمسك بإيقاف بالوجون وتلجأ إلى الاستئناف قبل مواجهة أمريكا

تصاعدت أزمة فولارين بالوجون، مهاجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، قبل ساعات من مواجهة بلجيكا المرتقبة في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حصل الاتحاد البلجيكي لكرة القدم على حق الاستئناف ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القاضي بتعليق عقوبة الإيقاف الموقعة على اللاعب.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا أثلتيك"، تقدم الاتحاد البلجيكي رسميًا بطعن إلى "فيفا" اعتراضًا على قرار رفع الإيقاف عن بالوجون، قبل أن يحصل على الضوء الأخضر للمضي قدمًا في إجراءات الاستئناف، وذلك قبل أقل من 24 ساعة على المواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

وكان الاتحاد البلجيكي قد تقدم في وقت سابق باحتجاج رسمي إلى "فيفا"، مستندًا إلى المادة 27 من لوائح البطولة، والتي يرى أنها تنص على الإيقاف التلقائي عقب الحصول على بطاقة حمراء، معتبرًا أن قرار السماح للاعب بالمشاركة يتعارض مع نصوص اللوائح.

وأضاف التقرير أن عضوًا في لجنة الاستئناف التابعة لـ"فيفا" تم اختياره للنظر في القضية، على ألا يكون ممثلًا لأي اتحاد ينتمي إلى أوروبا أو اتحاد الكونكاكاف، تجنبًا لأي تضارب محتمل في المصالح.

ويترقب المنتخبان القرار النهائي بشأن القضية، في ظل سعي الاتحاد البلجيكي لحسم موقف اللاعب قانونيًا قبل انطلاق المباراة، التي تجمع بين بلجيكا والولايات المتحدة على بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.