تنطلق مسرحية «الحب المحرر» لفريق Better Show، مساء الأربعاء المقبل، على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية، على أن يستمر العرض حتى 11 يوليو المقبل، بواقع حفلتين في الليلة الواحدة: الأولى في الخامسة والنصف، والثانية في الثامنة مساءً.

وكان الفريق قد أعلن نفاد جميع تذاكر حفلات العرض، حيث رُفعت لافتة «كامل العدد» قبل انطلاقه بأيام، إذ نفدت حفلتان بالكامل بعد الإعلان عن العرض بأيام.

و«الحب المحرر» مأخوذ عن الرواية الأكثر مبيعًا في العالم التي تحمل الاسم نفسه، للكاتبة فرنسين ريفرز.

وسبق أن قدم فريق (Better Show) العرض قبل 7 سنوات، وحقق نجاحًا كبيرًا، إذ عُرض على أكثر من مسرح، من بينها «الفلكي» و«الهوسابير» و«ساقية الصاوي».

ويجري مخرج العرض مايكل مجدي بروفات مكثفة للعمل، إذ يقدم في نسخة جديدة يغلب عليها الطابع الموسيقي والاستعراضي، مؤكدًا أن هذه النسخة ستكون مفاجأة لمحبي «الحب المحرر».

وتأتي عودة العرض بناءً على طلب جمهور الفريق، الذين طالبوا بإعادة تقديم المسرحية.

و«الحب المحرر» دراماتورج سفيان الخضري، ويشاركه في الكتابة مخرج العرض مايكل مجدي.