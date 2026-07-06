تأجيل الطعن على نتيجة انتخابات مجلس النواب بدائرة المطرية لـ21 سبتمبر

قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعن المقدم من المرشح الخاسر، محمد عبدالكريم زهران، على نتيجة انتخابات مجلس النواب بدائرة المطرية، لجلسة 21 سبتمبر المقبل، لإحضار كشوف الناخبين ومحاضر الفرز.

وخلال الجلسات السابقة، التمس الطاعن من المحكمة إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم كافة نماذج الحصر العددي الخاصة باللجان الفرعية، وعلى الأخص نموذج 12 ن، وكذلك نموذج الحصر العددي للجنة العامة رقم 14 ن، على أن تكون هذه النماذج مقدمة بشكل ورقي وليس رقمي، بما يضمن سلامة الاطلاع عليها والتحقق من صحتها.

كما يطلب إلزام الهيئة بتقديم جميع محاضر الفرز الخاصة بكافة اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة رقم 10 بقسم شرطة المطرية، إلى جانب تقديم سجلات توقيعات الناخبين للجان محل التظلم.

وطالب الطاعن كذلك بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم كشف الحساب البنكي للمطعون ضده الرابع والمتعلق بالانتخابات، بالإضافة إلى تقديم محاضر إجراءات الفرز الخاصة بالمصريين في الخارج.

واختتم الطاعن طلباته بالتماس قبول الطعن شكلًا لاستيفائه كافة الأوضاع القانونية، وفي الموضوع وبصفة مستعجلة، الحكم له بالطلبات سالفة البيان.

وكان تقدم زهران، بطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة الدائرة 10 بالقاهرة ومقرها المطرية، بفوز وائل الطحان، بسبب وجود تزوير ورشاوى انتخابية، وتوجيه للناخبين، وتلاعب في نتيجة العملية الانتخابية -بحسب ما جاء في مذكرة الطعن.