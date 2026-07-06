شهد اليوم الثالث من تشييع جنازة علي خامنئي، ظهور الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد بعد أشهر من الغموض الذي أحاط بمصيره.

وكشفت تقارير سابقة أن إسرائيل والولايات المتحدة رصدتا أحمدي نجاد كخيار محتمل لقيادة إيران عقب الحرب على طهران.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها جهات إعلامية، عُرضت الفكرة على أحمدي نجاد نفسه، بيد أنه "أصبح أكثر حذراً" بعدما أصيب بغارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في شرق العاصمة طهران، وفقا لشبكة يورونيوز.

وكانت الغارة تهدف، وفق ما نقلته مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية عن مقربين منه، إلى "إنهاء إقامته الجبرية عبر تصفية حراسه وانتشاله من موقعه".

ومنذ تلك الضربة، اختفى أحمدي نجاد عن الأنظار بالكامل، في وقت روّجت وسائل إعلام إيرانية نبأ مقتله، لتبقى تصريحاته خجولة ومصيره غامضا طوال الفترة الماضية.

ونقلت "ذا أتلانتيك" عن المقربين منه أن الضربة المشتركة التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة في بداية الحرب لم تؤد إلى مقتله، بل تحولت فعلياً إلى ما يشبه "فرصة للهروب" من قبضة النظام.