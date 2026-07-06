تباين مؤشرات الأسواق العالمية وارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية

ارتفعت مؤشرات الأسواق الأوروبية، اليوم الاثنين، فيما تراجعت الأسواق الآسيوية، كما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية قبيل إعادة فتح "وول ستريت" بعد عطلة عيد الاستقلال.

كما تراجع سعر النفط الخام بعد إعلان مجموعة أوبك بلس، أمس الأحد، اعتزام سبع دول أعضاء زيادة إنتاجها النفطي بإجمالي 188 ألف برميل يوميا خلال أغسطس المقبل.

وهذا هو الشهر الخامس على التوالي الذي توافق فيه دول أوبك بلس على زيادة الإنتاج.

والدول السبع التي تعتزم زيادة إنتاجها هي: "المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان".

يأتي ذلك في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن إمدادات النفط في السوق العالمية، مع تعليق محادثات إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، التي تستهدف إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، خلال جنازة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية الراحل علي خامنئي، التي تستمر عدة أيام.

وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي، في بداية تداولات الأسهم الأوروبية، بنسبة 0.3% ليصل إلى 8529.96 نقطة، كما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.1% ليصل إلى 25805.02 نقطة، فيما استقر مؤشر فوتسي 100 البريطاني عند 10678.07 نقطة.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1%.

وفي بورصة طوكيو للأوراق المالية، استقر مؤشر نيكاي 225 الرئيسي دون تغيير عند 69737.69 نقطة. وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك جروب كورب، التي تستثمر بكثافة في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 3.1%، في حين تراجع سهم طوكيو إلكترون بنسبة 1.2%.

وتراجع مؤشر كوسبي للأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 0.5% إلى 8051.33 نقطة.

في المقابل، ارتفع مؤشر هانج سينج في بورصة هونج كونج بنسبة 1.1% ليصل إلى 23616.32 نقطة، فيما تراجع مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة أقل من 0.1% ليصل إلى 4041.24 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.2% ليصل إلى 8831 نقطة.

وهبطت أسعار النفط، صباح اليوم الاثنين، حيث تراجع سعر خام برنت، المعيار الدولي، بواقع 40 سنتا ليصل إلى 71.72 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي، بواقع 29 سنتا ليصل إلى 68.40 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 162.29 ين ياباني، مقابل 161.32 ين، فيما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1.1419 دولار، مقابل 1.1437 دولار.