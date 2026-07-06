زيلينسكي يدعو حلفاء الناتو إلى تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية خلال قمة أنقرة

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، حلفاء الناتو إلى اتخاذ "قرارات حاسمة" خلال قمة الحلف، التي تعقد الأسبوع الجاري في أنقرة، لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، وذلك بعدما شنت روسيا موجة جديدة من الهجمات الجوية الواسعة خلال الليل على كييف ومناطق أخرى من البلاد.

وقال زيلينسكي إن الهجمات أسفرت عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 60 آخرين في العاصمة كييف، بالإضافة إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 16 آخرين في منطقة كييف الكبرى.

وأضاف زيلينسكي أن روسيا استخدمت في الهجوم 68 صاروخا و351 طائرة مسيرة.

وأوضح زيلينسكي أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من اعتراض الطائرات المسيرة وصواريخ كروز، لكنها لم تتمكن من التصدي للصواريخ الباليستية الروسية، بسبب "نقص في إمدادات صواريخ الاعتراض".

وكان زيلينسكي قد حذر، في وقت سابق، من وقوع هجوم روسي واسع قبيل انعقاد قمة قادة الناتو يومي الثلاثاء والأربعاء في تركيا، استنادا إلى معلومات من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.

ودعا زيلينسكي، الذي من المقرر أن يشارك في القمة بصفة ضيف غدا الثلاثاء، حلفاء الناتو، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى اتخاذ "قرارات حاسمة لدعم دفاعاتنا الجوية، وبالتالي حماية أرواح المواطنين".

وأضاف زيلينسكي: "طالما بقيت صواريخ باتريوت في مخازن حلفائنا، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى تشجيع روسيا على مواصلة تدمير المباني السكنية. فالولايات المتحدة وأوروبا تمتلكان من القوة ما يكفي لوقف هذا الإرهاب".