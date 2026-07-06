مشيعون في جنازة خامنئي يطالبون بالثأر من ترامب

تجمع إيرانيون اليوم الاثنين، في شوارع طهران للمشاركة في موكب جنازة الزعيم الإيراني الأعلى الراحل علي خامنئي، في أكبر حشد حتى الآن خلال أسبوع مراسم التشييع الجماهيرية التي تظهر قوة قبضة القادة الدينيين الناجين من الحرب.

وأظهرت لقطات من طائرة مسيرة بثها التلفزيون الإيراني، عشرات الآلاف يتزاحمون في أحد الشوارع الرئيسية بوسط طهران.

ومرت نعوش الزعيم الراحل وأربعة من أفراد عائلته عبر الشوارع في شاحنة كبيرة، بينما كانت خراطيم مياه تلطف الأجواء الحارة على المشيعين.

ولدى مرور بعض المشيعين تحت أحد الجسور ألقوا الحجارة على لوحة إعلانية كبرى تظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورصاصة موجهة إلى رأسه.

وكُتب على اللوحة: «الولايات المتحدة قتلت أبانا… لن ندعكم تفلتون!»، وذلك حسبما نشرته وكالة «رويترز».

فيما نشرت وكالة «تسنيم» للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، صورًا للمشاركين في اليوم الرابع من مراسم التشييع، تظهر فيها عبارة «سوف نقتل ترامب».

ولوحت الحشود بالعلم الإيراني ورفعوا لافتات حمراء دعت للثأر لمقتل خامنئي.