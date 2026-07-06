اليونيسف: مقتل أكثر من 300 طفل في حرب السودان خلال 6 أشهر جراء القصف بالمسيرات على الأغلب

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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليوم الاثنين، إن أكثر من 300 طفل قتلوا خلال الستة أشهر الماضية في الحرب الدائرة في السودان جراء الهجمات بالطائرات المسيرة على الأغلب.

وتشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل 2023.

وأضافت اليونيسف أن الحرب تتركز حاليا في ولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق فيما تسببت حرب الطائرات المسيرة في 60% من الخسائر البشرية.

وأعربت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وآخرون عن القلق بشأن أعمال وحشية محتملة بسبب القتال بين قوات الدعم السريع والجيش للسيطرة على مدينة الأبيض الاستراتيجية في شمال كردفان.

أودى الصراع بحياة 59 ألف شخص على الأقل وتسبب في نزوح نحو 13 مليون آخرين ودفع أجزاء كثيرة من السودان إلى المجاعة. ويحتاج أكثر من 30 مليون شخص لمساعدات إنسانية.

وقال شيلدون يت، ممثل اليونيسف في السودان، "يعاني الأطفال من دائرة العنف والنزوح والحرمان" بسبب القتال بين الجانبين.

تدعو الأمم المتحدة الأطراف "إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح وتسهيل الدخول الآمن والسريع والسلس للمساعدات الإنسانية واتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية الأطفال من الأذى".