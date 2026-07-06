الهيئة الوطنية للانتخابات تلتقط صورة تذكارية مع الوفود المشاركة في منتدى شرم الشيخ

حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة والجهاز التنفيذي، على التقاط صورة تذكارية جماعية مع رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في أعمال الدورة العاشرة للمنتدى القاري السنوي لهيئات إدارة الانتخابات في الدول الإفريقية، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ يومي 6 و7 يوليو الجاري.

وجاءت الصورة التذكارية في مستهل فعاليات المنتدى، بمشاركة رؤساء وممثلي هيئات إدارة الانتخابات من مختلف الدول الإفريقية، إلى جانب ممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالشأن الانتخابي، في مشهد يعكس عمق التعاون بين مؤسسات إدارة الانتخابات بالقارة، ويؤكد حرص مصر على تعزيز الشراكة مع الأشقاء الأفارقة في هذا المجال.

ويُعد المنتدى القاري السنوي لهيئات إدارة الانتخابات أحد أبرز المحافل المتخصصة التي تجمع مسئولي الإدارات والهيئات الانتخابية في إفريقيا لتبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات الدولية في إدارة العمليات الانتخابية، بما يسهم في دعم نزاهة الانتخابات وتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحوكمة الرشيدة داخل دول القارة.

وتنعقد الدورة العاشرة للمنتدى هذا العام تحت عنوان: «تصويت الجاليات في الخارج.. التقدم والفجوات والآفاق المستقبلية»، إذ يناقش المشاركون سبل تطوير آليات تصويت المواطنين المقيمين خارج أوطانهم، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إدارة العملية الانتخابية، إلى جانب بحث التحديات التشريعية والإدارية واللوجستية التي تواجه تنظيم الاقتراع خارج الحدود.

ويشهد المنتدى، مشاركة أكثر من 100 مسئول وخبير وممثل عن الهيئات الانتخابية والمنظمات الدولية والإقليمية، من بينها مفوضية الاتحاد الإفريقي، ورابطة الهيئات الانتخابية الإفريقية، وجامعة الدول العربية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، والمركز الأوروبي للدعم الانتخابي، بما يعكس المكانة التي تحظى بها مصر ودورها المحوري في دعم التعاون الإفريقي وتطوير منظومة إدارة الانتخابات.

ويأتي تنظيم المنتدى في مصر في ضوء الخبرات التي اكتسبتها الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة الاستحقاقات الانتخابية، خاصة تجربة تنظيم تصويت المصريين المقيمين بالخارج، والتي أصبحت إحدى التجارب الرائدة على مستوى القارة الإفريقية، بما يعزز فرص تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة بين هيئات إدارة الانتخابات بالدول الإفريقية.