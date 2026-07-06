بدء وقائع محاكمة عزل نائبة الرئيس الفلبيني سارة دوتيرتي في سابقة تاريخية

بدأت اليوم الاثنين، وقائع محاكمة عزل نائبة الرئيس الفلبيني، سارة دوتيرتي، في قضية ذات أبعاد سياسية، يرى محللون أنها قد تؤثر بشدة على خططها للترشح للرئاسة عام 2028.

وقال رئيس مجلس الشيوخ شيروين جاتشاليان، بعد ظهر اليوم: "أعلن بدء محاكمة عزل نائبة الرئيس سارة دوتيرتي وبدء جلساتها".

ولم تحضر دوتيرتي أولى جلسات المحاكمة، حيث فضلت أن تكون ممثلة من جانب أحد المحامين.

وأوضحت دوتيرتي في بيان لها أن: "عبء الإثبات لا يزال يقع على النيابة العامة، إن اختيارها المثول من خلال محام عوضا عن الإدلاء بشهادتها بصفة شخصية، لا يُقلل من المساءلة ولا يعني انعدام الشفافية".

وتم نشر أكثر من 6000 شرطي لتأمين مبنى مجلس الشيوخ، حيث كان من المتوقع أن يتجمع مؤيدون لدوتيرتي ومعارضون لها قبل بدء المحاكمة، التي من المقرر أن تستمر لمدة 92 يوما.