أربعة أفلام كوميدية جديدة تنعش دور العرض المصرية خلال شهر يوليو

يشهد موسم الصيف حراكًا سينمائيًا ملحوظًا في دور العرض المصرية مع طرح مجموعة من الأفلام الجديدة، إذ انطلق عرض فيلمي "القصص" و"الكراش" خلال يونيو الماضي، بينما تستقبل السينمات في يوليو أفلام "صقر وكناريا"، و"ابن مين فيهم"، و"خلي بالك من نفسك"، و"شمشون ودليلة".

وتغلب الكوميديا على الأعمال الجديدة، إذ تنتمي الأفلام الأربعة المقرر طرحها خلال يوليو إلى قالب يجمع بين الكوميديا والأكشن.

مع بداية شهر يوليو، بدأ عرض فيلم "صقر وكناريا"، بطولة شيكو ومحمد إمام، وتأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، ويعتمد على أسلوب المفارقة بين شخصين في كل التفاصيل الشكلية والشخصية، وهو ما يؤسس لثنائيات متقابلة: القوة - الضعف، والخوف - الشجاعة، والعنف - الهدوء.

وتدور أحداث الفيلم، عبر مجموعة من مشاهد الأكشن، حول شخصية "صقر"، وهو بلطجي عنيف، تجمعه الصدفة بمؤلف مغمور لديه هوس بأفلام الجاسوسية، لكنه لا يُجيد أيًا من فنون القتال؛ لذلك ينبهر بصقر ويحاول تقليده.

وسوف يُعرض فيلم شمشون ودليلة في 8 يوليو الجاري، بطولة أحمد العوضي، في ثاني بطولة سينمائية له بعد فيلم "الإسكندراني"، ومي عمر، وبمشاركة محمد ثروت، وخالد سرحان، وانتصار، وعصام السقا، ومن إخراج رؤوف السيد، وتأليف محمود حمدان.

وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا والأكشن، ولا يخلو العمل من قصة حب منتظرة بين مي عمر والعوضي.

ويليه فيلم "ابن مين فيهم"، في 9 يوليو الجاري، بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وأحمد عصام السيد، مع مجموعة من ضيوف الشرف، مثل انتصار، ورانيا يوسف، وهالة فاخر، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

تدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال مستهتر يعيش حياة بلا قيود أو التزامات، وتنقلب حياته بالكامل بعد وفاة عمته، التي تركت له ميراثًا ضخمًا مشروطًا بالعثور على ابنه من إحدى زيجاته العابرة.

أما في نهاية يوليو، فيعود أحمد السقا للعمل مع ياسمين عبد العزيز بعد سنوات طويلة من عملهما سويًا في مسرحية "كدة أوكيه"، في فيلم أكشن كوميدي بعنوان "خلي بالك من نفسك"، وموعد عرضه في 22 يوليو.

ويعتمد الفيلم على فكرة المفارقة أيضًا، حيث يظهر السقا الذي عُرف بأفلام الأكشن الناجحة مثل مافيا وتيتو، وهو يمسك بباقة من الزهور على البوستر الرسمي، بينما تُمسك ياسمين عبد العزيز بمسدس، وترتدي رداءً أسود من الجلد، كأنها في معركة.