النحاس يواصل مكاسبه لليوم الثالث والألومنيوم يرتفع بدعم من تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار النحاس للجلسة الثالثة على التوالي، فيما واصل الألومنيوم تعافيه من أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مدعومين بتراجع توقعات الأسواق بشأن إقدام مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة.

وصعدت عقود النحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن، مواصلة مكاسبها البالغة 0.3% في الجلسة السابقة، والتي أنهت سلسلة خسائر استمرت أسبوعين.

وجاء الدعم بعد أن خفّض المستثمرون رهاناتهم على تشديد السياسة النقدية، عقب تصريحات رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش الأسبوع الماضي، التي أشار فيها إلى تراجع مخاطر التضخم، وهو ما خفف الضغوط على الطلب الصناعي.

كما تلقت المعادن الأساسية دعمًا إضافيًا اليوم الاثنين مع تحول بعض الصناديق الاستثمارية الصينية إلى شراء أسهم شركات المعادن والعقود الآجلة، ترقبًا لإعلان نتائج قوية للنصف الأول من العام من قبل الشركات المنتجة، بحسب وو كونجين، رئيس أبحاث المعادن الأساسية في شركة مينميتالز فيوتشرز.

ومن المنتظر أن تعلن عدة شركات صينية نتائجها الأولية خلال الأسابيع المقبلة، وسط توقعات بأن يؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية، من الذهب إلى النحاس، إلى تعزيز أرباحها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع سعر النحاس خلال التداولات بنسبة وصلت إلى 0.7% قبل أن يقلص مكاسبه، ليتداول عند 13,402.50 دولارًا للطن، بارتفاع قدره 0.3% في شنجهاي .

كما صعد الألومنيوم بنسبة 0.5% إلى 3,107 دولارات للطن، مواصلًا تعافيه بعد موجة تراجع سابقة غذّتها التوقعات بعودة الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.