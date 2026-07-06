استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين خلال تعاملات الاثنين، بعدما أدى تقرير الوظائف الأمريكي، الذي جاء أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي، إلى تراجع توقعات الأسواق بشأن استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4,174.66 دولارًا للأوقية بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 22 يونيو.

في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي، تسليم أغسطس، بنسبة 1.5% لتصل إلى 4,186.70 دولارًا للأوقية.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في شركة كيه سي إم تريد، إن الذهب استعاد جزءًا من زخمه مع تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة، موضحًا أن انخفاض عوائد السندات يوفر دعمًا للمعدن النفيس، إلا أن قوة الدولار لا تزال تحد من مكاسبه.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وكان الذهب قد أنهى الأسبوع الماضي على ارتفاع تجاوز 2%، لينهي سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع، بعد أن هدأت بيانات الوظائف الأمريكية المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية وبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وأظهرت البيانات الصادرة الخميس أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ بشكل ملحوظ خلال يونيو، كما جرى خفض تقديرات الوظائف للشهرين السابقين، وهو ما يشير إلى تباطؤ سوق العمل ويدفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على رفع قريب لأسعار الفائدة.

وأصبحت الأسواق تتوقع احتمالًا يبلغ نحو 55% لرفع الفائدة في سبتمبر، مقارنة بأكثر من 60% قبل صدور بيانات الوظائف، وفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويُعد انخفاض أسعار الفائدة عاملًا إيجابيًا للذهب، نظرًا لأنه أصل لا يدر عائدًا، ما يزيد من جاذبيته الاستثمارية.

ويترقب المستثمرون الآن صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنعقد يومي 16 و17 يونيو، والمقرر نشره الأربعاء، بحثًا عن مؤشرات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية.

وفي مذكرة بحثية، توقعت مؤسسة جيه بي مورجان أن يكون الطلب على الذهب من القطاعات الرئيسة أقل من تقديراتها السابقة، وهو ما قد يحد من وتيرة ارتفاع الأسعار خلال العام الجاري، مرجحة أن يبلغ متوسط سعر الذهب 4,300 دولار للأوقية في الربع الثالث، و4,500 دولار للأوقية في الربع الرابع.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 62.03 دولارًا للأوقية، بعدما سجلت في وقت سابق أعلى مستوى لها منذ 23 يونيو.

كما انخفض البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1,636.60 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1,271.75 دولارًا للأوقية.