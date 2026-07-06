9 قتلى في هجوم روسي على كييف

قال مسئولون أوكرانيون إن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم ولحقت أضرار جسيمة ببنايات سكنية ومبان أخرى جراء ​هجوم شنته روسيا بصواريخ وطائرات بدون طيار "درونز" على كييف في وقت ‌مبكر من صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد أيام قليلة من هجوم على العاصمة الأوكرانية أسفر عن سقوط أكبر عدد من القتلى هذا العام.

وذكر فيتالي كليتشكو رئيس بلدية مدينة كييف ​على تليجرام أن فرق الإنقاذ تنتشل السكان من المباني المتضررة جراء الهجوم، وفقا لوكالة رويترز.

وقال ​تيمور تكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف إن أعداد القتلى في ⁠العاصمة ارتفعت إلى تسعة بالإضافة إلى 46 مصابا في أنحاء المدينة.

وذكرت خدمات الطوارئ ​أن ما لا يقل عن 15 مبنى سكنيا تضرر أو دمر في ​الهجوم، بما في ذلك مبنى مكون من تسعة طوابق في حي بوديلسكي التاريخي.

ويبحث رجال الإنقاذ أيضا عن سكان مبنى سكني مكون من 21 طابقا في الحي. وقال تكاتشينكو إن ​أربعة مبان سكنية استُهدفت في حي بوديلسكي وحده.

وجاء الهجوم الجديد بعد ​أيام من مقتل 31 شخصا في هجوم روسي على العاصمة فجر الخميس، وهو الهجوم ‌الذي أسقط ⁠أكبر عدد من القتلى في المدينة هذا العام.

وقال كليتشكو إن شخصين لقيا مصرعهما في حي دارنيتسكي الشرقي، حيث أصابت شظايا طائرة بدون طيار "درون" مبنى سكني مكون من 25 طابقا، وتعمل فرق الإنقاذ على تحرير السكان المحاصرين في ​الطوابق العليا.

وأضاف أن ​حريقا اندلع في ⁠مبنى مكون من 30 طابقا في دارنيتسكي حيث تم إجلاء السكان.

وأفاد شهود لوكالة رويترز بوقوع سلسلة من الانفجارات ​في العاصمة ومحيطها، وقالوا إن الدفاعات الجوية كانت تعمل ​على التصدي ⁠للطائرات الروسية.

وأظهرت صور رويترز فرق الإنقاذ وهي تتسلق الأنقاض بجوار مبنى سكني محطم وتخرج الناس على نقالات. وتصاعد الدخان في الهواء.

وقامت بولندا، جارة أوكرانيا ⁠والعضو ​في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، بنشر ​طائرات مقاتلة لفترة وجيزة كإجراء وقائي.

وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي قد حذر السكان في وقت سابق من ​هجوم روسي وشيك.