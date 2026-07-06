مقتل 3 أشخاص جراء هجوم روسي بالصواريخ والمسيرات على كييف

أطلقت روسيا موجات من الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف طوال الليل وحتى اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، حسبما أفادت السلطات، وذلك بعد ساعات من تحذير الرئيس الأوكراني من أن هجوما واسع النطاق آخر بات وشيكا.

وقال تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، في منشور على تليجرام، إن مبنى سكنيا في منطقة بوديلسكي انهار جزئيا. وفي منطقة دارنيتسيا، تضررت عدة مبان متعددة الطوابق، ويعتقد أن هناك أشخاصا محاصرين تحت الأنقاض.

وقال: "هذه مبان سكنية. أماكن كان ينام فيها الناس ويعيشون حياتهم العادية".

وتضمن الهجوم، الذي كان لا يزال مستمرا في الصباح الباكر من اليوم الاثنين، موجات من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز بالإضافة إلى الطائرات المسيرة. ودوت أصوات الانفجارات في جميع أنحاء المدينة بينما احتمى المدنيون في محطات مترو الأنفاق.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر قبل ساعات من هجوم روسي واسع النطاق آخر على المدينة. ويأتي هجوم الاثنين بعد أيام من هجوم روسي مشترك أسفر عن مقتل 31 شخصا على الأقل في كييف الأسبوع الماضي.

وجدد زيلينسكي دعواته للشركاء الغربيين لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، لا سيما من خلال توريد المزيد من صواريخ باتريوت، قائلا إن الفشل في سد النقص لا يؤدي إلا إلى تشجيع روسيا على إطالة أمد حربها المستمرة منذ أربع سنوات، وذلك في منشور على تليجرام في وقت متأخر من يوم الأحد.