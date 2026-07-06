أسوشيتد برس: واشنطن تريد إعادة فتح هرمز بالكامل وتتمسك بالمفاوضات

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء ، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة تواصل الدفع باتجاه فتح مضيق هرمز بالكامل عبر المفاوضات مع إيران، بالتزامن مع استمرار مراسم تشييع جنازة المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، التي تشهدها طهران.

وأضافت الوكالة أن واشنطن تسعى إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل أمام حركة السفن، خصوصا أن هذا الملف يعتبر أحد أبرز نقاط الخلاف في مسار المفاوضات حتى الآن، مع سعي طهران للسيطرة على المضيق.

كما تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحقيق تقدم في ملف البرنامج النووي الإيراني، والتوصل إلى نهاية دائمة للحرب.

وتظل المفاوضات بين واشنطن وطهران متوقفة في الوقت الراهن، بعدما قال ترامب إنه منح إيران أسبوعا لإقامة مراسم تشييع خامنئي، فيما لا يزال موعد ومكان استئناف المحادثات غير معروفين.

وبدأت إيران، صباح اليوم، موكب تشييع جنازة خامنئي، الذي انطلق عبر شوارع العاصمة طهران.

ووُضع نعش خامنئي، الملفوف بالعلم الإيراني، إلى جانب نعوش أفراد من عائلته على متن شاحنة، والتي تقدمت ببطء وسط حشود من الناس.

وقال الجنرال في الحرس الثوري حسن زاده، المشرف على الموكب، إن النعوش ستُنقل عبر شوارع طهران في طريقها إلى مطار مهرآباد الدولي خلال رحلة تستغرق 12 ساعة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأغلقت السلطات الشوارع والمجال الجوي وعطلت مظاهر الحياة اليومية خلال فترة الحداد، التي بدأت السبت وتنتهي الخميس بدفن خامنئي في مدينة مشهد، مسقط رأسه.