نقيب التمريض: العجز سيظل قائمًا حتى مع تخريج أعداد كبيرة إذا لم تتوفر عوامل جذب داخل القطاع الحكومي

قالت الدكتورة كوثر محمود، النقيب العام للتمريض، إن لديهم 25 كلية حكومية في مصر تخرج منها هذه السنة نحو 27 ألف ممرض وممرضة، مشيرة إلى أن هذا الرقم يُسجل لأول مرة، مقارنة بـ 22 ألفًا السنة الماضية.

وأضافت "محمود" عبر برنامج "من ماسبيرو" على القناة الأولى، أمس الأحد، أن هناك 13 كلية أهلية و10 كليات خاصة، إلى جانب 470 مدرسة تمريض بنظام الخمس سنوات بعد الإعدادية، من بينها 24 مدرسة خاصة.

ودعت إلى عدم التوسع أكثر في إنشاء كليات تمريض جديدة، موضحة أن المنظومة بها تعدد مستويات في تعليم التمريض وهو أمر غير مطلوب، حيث إن أغلب دول العالم تعتمد على مستوى واحد فقط وهو كليات التمريض، بينما توجد بعض الدول التي تجمع بين النظامين الفني بعد الثانوية العامة.

وأشارت إلى أن هذا العام هو أول عام يتم فيه تخريج البرنامج التخصصي، واصفة إياه بأنه نظام جيد، مضيفة أنه تم فتح باب القبول للبنين والبنات في كليات التمريض منذ فترة كبيرة، بعد أن كان قاصرًا على البنات في السابق.

ولفتت إلى أن متوسط العجز في طاقم التمريض يصل إلى 54% بالنسبة لتعداد السكان في مصر، مؤكدة على أن هذا العجز لا يمكن تعويضه بالاستيراد، لما سيمثله من ضغط، لأن هناك بالفعل زيادة في أعداد الخريجين وإقبال شديد على دراسة التمريض.

وأردفت أن العجز سيظل قائمًا حتى مع تخريج أعداد كبيرة، إذا لم تتوفر عوامل جذب داخل القطاع الحكومي في مصر، قائلة: “هيفضل العجز موجود لو خرجت كل يوم 10 آلاف ممرضة، لأن مفيش عوامل جذب في القطاع الحكومي”.