العواصف الرعدية تربك استعدادات الأرجنتين قبل مواجهة مصر في كأس العالم

تعرضت بعثة منتخب الأرجنتين لاضطراب في برنامجها التحضيري قبل مواجهة منتخب مصر في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما تسببت العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة في تأخير رحلة الفريق المتجهة من ميامي إلى أتلانتا، التي تستضيف المباراة المرتقبة.

وذكرت صحيفة TYC Sports الأرجنتينية أن طائرة بعثة “التانجو” أقلعت متأخرة بأكثر من 15 دقيقة بسبب سوء الأحوال الجوية في مدينة أتلانتا، قبل أن تواصل رحلتها إلى مقر إقامة المنتخب.

وأضافت الصحيفة أن التأخير قد يؤثر على البرنامج الذي وضعه المدير الفني ليونيل سكالوني، خاصة فيما يتعلق بالحصة التدريبية الأخيرة والاستعدادات النهائية قبل مواجهة المنتخب المصري.

ويلتقي منتخب مصر مع الأرجنتين مساء الثلاثاء 7 يوليو على ملعب أتلانتا، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الفراعنة لمواصلة مشوارهم التاريخي في كأس العالم، بينما يطمح بطل العالم لحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.