النائبة نشوى الشريف: المواطن لا يعرف سبب حذفه من التموين إلا بعد تقديم التظلم

قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المواطنين لا يعلمون أسباب استبعادهم من منظومة الدعم التمويني، مشيرة إلى أن المواطن لا يعرف سبب حذفه إلا بعد تقدمه بطلب تظلم.

وأضافت خلال برنامج "تحت الشمس" أن هناك شروطا محددة متى توافرت في المواطن، تُلغى إلغاء البطاقة التموينية تماما عن الأسرة أو الشخص المعني، على غرار امتلاك أرض زراعية، أو تجاوز الدخل الشهري 24 ألف جنيه، أو امتلاك سيارة أحدث من موديل 2017، بالإضافة إلى استبعاد من يلحقون أبناءهم بمدارس خاصة ودولية.

وأبدت تحفظها على بعض هذه المعايير لعدم وضوحها، ضاربة المثل بالمدارس الخاصة التي تتراوح مصروفاتها من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه، متسائلة عن مبرر اعتبار ولي الأمر في هذه الحالة "من ذوي الأملاك أو شخصا مقتدرا".

وشددت أن هناك مواطنين يشتركون في جمعيات لتوفير أساسيات التعليم الجيد لأبنائهم عبر المدارس الخاصة، موضحة أن شرط امتلاك السيارة أحدث من موديل 2017 يُحذف من الدعم، بينما البعض يعتمد عليها كمصدر دخل.

وانتقدت هذا المعيار لكونه يعتمد على سنة الصنع، ولا يراعي الفئات التي تتخذ من هذه السيارات وسيلة للعمل ومصدرا رئيسيا للرزق، مضيفة أن معيار امتلاك شقة في المدن الجديدة قد يكون شخصا حديث الزواج، أو أن عائلته اشترت له هذه الشقة في فترات سابقة عندما كانت الأسعار منخفضة.

وانتقدت "الإلغاء التلقائي والمفاجئ للبطاقات دون إنذار مسبق للمواطن"، مبدية اعتراضها على عدم إبلاغ المواطن قبل الحذف بشهر ليتمكن من تقديم التظلم، فضلا عن غياب الإحصائيات بشأن الأعداد الدقيقة للمحذوفين أو التفاصيل الخاصة بأسباب الوقف.

وأشارت إلى أن الشروط كانت قد شملت أيضا حذف مخالفات البناء والتيار الكهرباء، لافتة إلى أن الشخص يُحاسب على ذات الفعل مرتين أو ثلاث مرات، لا سيما أن المخالف يُعاقب من قبل المحليات وقطاع الكهرباء، ولا يصح معاقبته بالحذف للأبد من بطاقة التموين.

وأكدت أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ألغت شرطي مخالفات الكهرباء والبناء تماما خلال اجتماعها، كما فتحت باب التظلم لمدة 60 يوما عبر "بوابة مصر الرقمية"، ويمكن لأي مواطن تسجيل رقم هاتفه ورقم بطاقته.