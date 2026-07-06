الأوقاف: «دولة التلاوة 2» يثبت حرص الدولة على اكتشاف المواهب القرآنية وإبرازها لمصر والعالم

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف الدكتور أسامة رسلان اليوم الاثنين، أن انطلاق الموسم الثاني من برنامج "دولة التلاوة" دليل على حرص الدولة على اكتشاف المواهب القرآنية الواعدة وإبرازها لمصر وللعالم أجمع ليس فقط في إجادة التلاوة ولكن مع الفهم المستنير لكتاب الله.

وقال رسلان ـ في مداخلة هاتفية مع برنامج (صباح الخير يا مصر) بالتلفزيون المصري ـ إنه بعد نجاح الموسم الأول من البرنامج وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية انطلق أمس الموسم الثاني من "دولة التلاوة"، موضحا أن عدد المتقدمين خلال هذا الموسم يصل إلى 25 ألف متقدم وهو ضعف الموسم الأول.

وأضاف أن الوزارة حرصت على تهيئة البنية التحتية التكنولوجية لاستقبال المتقدمين، وعمليات التقديم "اون لاين" حتى 30 يونيو الماضي، وذلك تيسيرا على المشاركين وذويهم، مشيرا إلى أن تصفيات الاختبارات تتم خلال الموسم الثاني في 10 محافظات.

ولفت إلى أن مؤسسات الدولة في الجمهورية الجديدة تعمل على اكتشاف المواهب فعلى سبيل المثال أطلقت وزارة الشباب والرياضة برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب الكروية، كما أطلقت وزارة الاتصالات مبادرة "أشبال مصر الرقمية"، وكذلك وزارة الأوقاف فيما يخص جودة وحسن التلاوة والأداء القراني، داعيا الشعب المصري إلى الإقبال على هذه المبادرات ووضع أيديهم في ايدي الدولة لاكتشاف مواهب الشباب وصقلها.

وانطلقت أمس الأحد أولى مراحل الموسم الثاني من برنامج "دولة التلاوة" من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، بحضور فضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وسط إقبال كبير من المتسابقين الراغبين في المشاركة بالبرنامج، الذي ينتج بالتعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.