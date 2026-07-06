السكة الحديد: 4 رحلات يوميا بالعربات المطورة «تحيا مصر» على خط (القنطرة شرق / بئر العبد)

قالت وزارة النقل، إن الهيئة القومية لسكك حديد مصر مستمرة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمدن وقرى شمال سيناء بتكلفة مخفضة، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي ضوء تنفيذ وزارة النقل لمراحل مشروع قطار التنمية في سيناء بطول 500 كيلومتر، والمتضمن إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد (الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا).

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أن خط (القنطرة شرق / بئر العبد) بعد أحد المحاور التي تربط محافظة شمال سيناء بمدن القناة، ومنها إلى باقي محافظات الجمهورية، بما يدعم حركة انتقال المواطنين ونقل البضائع، ويخدم المشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها بالمنطقة.

وأشارت إلى تشغيل 4 رحلات قطار بالعربات المطورة "تحيا مصر" على خط (القنطرة شرق / بئر العبد) والعكس، وذلك بصورة يومية عبر 8 محطات هي (القنطرة شرق - جلبانة - بالوظة - السلام - رمانة - 30 يونيو - نجيلة - بئر العبد)، على النحو التالي، وطبقا للجداول المرفقة:

أولا: اتجاه (القنطرة شرق / بئر العبد)



• القطار رقم 291 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 08:00 صباحا، ويصل محطة بالوظة الساعة 08:43 صباحا، حيث يقابل القطار رقم 290، ويقوم منها الساعة 08:53 صباحا ليصل محطة بئر العبد الساعة 10:10 صباحا.

• القطار رقم 293 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 14:30 مساء، ويصل محطة بالوظة الساعة 15:13، حيث يقابل القطار رقم 292، ويقوم منها الساعة 15:24، ليصل محطة بئر العبد الساعة 16:40 مساء.

ثانيا: اتجاه (بئر العبد / القنطرة شرق)



• القطار رقم 290 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 07:25 صباحا، ويصل محطة بالوظة الساعة 08:42 صباحا، حيث يقابل القطار رقم 291، ويقوم منها الساعة 08:51 صباحا، ليصل محطة القنطرة شرق الساعة 09:35 صباحا.

• القطار رقم 292 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 13:55 مساء، ويصل محطة بالوظة الساعة 15:12 مساء، حيث يقابل القطار رقم 293، ويقوم منها الساعة 15:21 مساء، ليصل محطة القنطرة شرق الساعة 16:05 مساء.

وأكدت هيئة السكك الحديدية استمرارها في تنفيذ خطط التطوير والتحديث الخاصة بمشروع قطار التنمية في سيناء، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في سيناء.