وزير الدفاع البريطاني يزور أيسلندا في ظل تصاعد التهديدات الروسية

زار وزير الدفاع البريطاني دان جارفيس أيسلندا في ظل "تصاعد التهديدات الروسية"، وذلك في الوقت الذي يجري فيه حلف شمال الأطلسي (الناتو) عمليات من حاملة طائرات أوروبية لأول مرة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن جارفيس زار القوات البريطانية على متن السفينة "إتش إم إس برينس أوف ويلز" التابعة للبحرية الملكية، التي ترسو قبالة إيسلندا تحت قيادة الناتو، حيث تنفذ طائرات "إف-35" عمليات دفاع جوي تابعة للحلف انطلاقا من سطح السفينة لأول مرة.

وقالت وزارة الدفاع إن الزيارة تأتي في الوقت الذي "تقود فيه قوات النخبة البريطانية قوة العمليات الخاصة عالية الجاهزية بالحلف لأول مرة"، من أجل "المساعدة في حماية الحلفاء من التهديدات الروسية المتصاعدة".

وقال جارفيس للقناة الرابعة البريطانية: "علينا أن نبقى حذرين بشأن حقيقة أن التهديد الروسي موجود في كل مجال، تحت المياه، وفوقها، وعلى الأرض، وفي السماء، وفي الفضاء، وفي الفضاء السيبراني أيضا".

وفيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي لدول الناتو، قال جارفيس: "بعض ما قاله الأمريكيون خلال الفترة الأخيرة حقيقي للغاية"، و"أوروبا في حاجة لتعزيز قدراتها".

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن أيسلندا تقدم "دعما مهما لقوات التحالف التي تعمل على أراضيها، حيث إن هذا التعاون يعزز الأمن في شمال الأطلسي".